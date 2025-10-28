Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Polis aracı hedef oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki çay ocağına iki kişi tabancayla ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken kurşunlardan biri caddede park halindeki polis aracına isabet etti.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Şüphelilerden biri kovalamaca sonucu saldırıda kullandığı tabancayla yakalandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin saldırı amacıyla İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan çay ocağına silahlı saldırı gerçekleştirilen iş yeri ilerisinde devriye görevi yapan resmi ekip otosunun camına mermi isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Paylaşımlarda iddia edilen polis aracına silahlı saldırı olayı gerçeği yansıtmamakta olup konu ile ilgili Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüpheliden 2005 Kadıköy doğumlu 2 suç kaydı bulunan B.Ö. suç aletiyle yakalanmış, 2010 Seyhan doğumlu çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Ş.D.'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir" bilgisi aktarıldı.