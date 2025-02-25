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DHA

Adana’nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'nde 23 Şubat gecesi iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavga, bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle 23 yaşındaki Orhan Akçasu hayatını kaybederken, M.A. kulağından yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri M.A.'yı gözaltına aldı.

KAVGANIN NEDENİ, SOSYAL MEDYADA ÇOCUĞA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın arkasında sosyal medyada paylaşılan şiddet içerikli görüntülerin olduğunu belirledi. İddiaya göre, küçük yaşta bir çocuk bir evde 6-7 kişilik bir grup tarafından tekme ve yumruklarla acımasızca dövüldü. O sırada grupta bulunan Orhan Akçasu, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya mesaj atarak, “Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?” diye tepki gösterdi. Akçasu’nun “Yiyorsa adresini ver de görelim” yanıtını vermesi üzerine, M.A. buluşma yeri belirledi ve iki grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi ve Akçasu hayatını kaybetti.

Öte yandan, küçük çocuğun acımasızca dövüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.