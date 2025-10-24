Adana'da DEAŞ'a büyük darbe: Sözde Türkiye emiri dahil 6 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın “Haraç Alma” ve “Cezalandırma” adlı iki farklı grubunda faaliyet yürüttüğü belirlenen 19 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, ifade ve teşhis çalışmalarıyla deşifre edildi.

Her iki grubun liderliğini, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yaptığı belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda özel harekat polislerinin desteğiyle 25 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Mahmut Özden’in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi.

SİLAHLI SALDIRI, DARP VE TEHDİT EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Yapılan incelemelerde, “Haraç Alma” grubundaki şüphelilerin örgüt adına “örgüt adına ceza kestik” diyerek iş insanları ve esnaftan para topladığı, “Cezalandırma” grubunun ise örgütün ideolojisine uymadığı iddia edilen kişilere yönelik silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

''BUNLARLA İŞİM YOK''

Emniyette ifadesi alınan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in, "Ben yaşlandım artık, bıraktım, bunlarla işim yok." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özden’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.