Abdulkadir Uraloğlu, 10 ülkeye uçuşların iptal edildiğini duyurdu

Orta Doğu'daki gerilim Türkiye'ye de sıçradı.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada bölgede yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Burada Trabzon Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları İnşaatı'nı ziyaret eden Uraloğlu, basın açıklaması yaptı.

10 ÜLKEYE UÇUŞLAR İPTAL

Bakan Uraloğlu açıklamasında, devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferlerin günlük olarak iptal edildiğini belirten Uraloğlu, açıklamasının devamında ise "Gelişmelere göre durumu takip edeceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkı takibinde olduğunu ifade eden Bakan, "Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim.

Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir." ifadelerini kullandı.

İRAN'A BAŞLATILAN ÖNCÜ SALDIRI

ABD ile İran arasında ipler gerilmiş, gözler bu iki ülkeye çevrilirken bu iki ülke arasında çatışmaların yaşanacağı düşünülürken, sabah saatlerinde gelen son dakika dengeleri değiştirdi.

İran'da sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyulurken İsrail'den savaşın fitilini ateşleyen açıklama geldi.

İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu." bilgisini paylaştı.

İKİNCİ AÇIKLAMA ABD BAŞKANI'NDAN GELDİ

Bunun akabinde de ABD Başkanı Donald Trump, suskunluğunu bozdu.

Başkanı Trump, yaptığı ilk açıklamada "Kısa bir süre önce ABD, İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı." dedi.

İRAN MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise misilleme başladı.

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu.

SALDIRILAR BİRKAÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Fox News'a açıklamalarda bulunan bir ABD'li yetkili, saldırıların birkaç saat değil birkaç gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Saldırılarda sadece mevcut yönetimin değil gelecekte rejim yönetiminde yer alması beklenen isimlerin de hedef alındığı aktarıldı.