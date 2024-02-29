Adana'da depoda kanser ilacı sattılar! O çift serbest Temin ettikleri kanser ilaçlarını bakkal görünümlü depoda satan karı koca, polis tarafından gözaltına alınırken 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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İHA

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şahsın bakkal görünümlü depoda kanser ilacı sattığını belirledi.

Erdal B.’nin, eşi Hicran B. üzerine ilaç satış ve dağıtım şirketi kurup usulsüz yollar ile kanser, insülin, antibiyotik, alerji ilaçlarını temin etmesi üzerine emniyet harekete geçti.

Polis, bu ilaçların yurt dışına satıldığını da tespit ederken çiftin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanı görünümlü deposuna operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 bin kutu ilaç ele geçirildi.

İlaçlara el konuldu

Soğuk hava deposunda saklanması gereken ilaçların, uygunsuz şartlarda rastgele kutuların içinde saklandığı tespit edildi.

Çift ilaçları satmak için hazırladıkları sırada yakalanarak gözaltına alınırken, ilaçlara da el konuldu.

İlaçlar çeşitli illerdeki devlet hastanelerine ait çıktı

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ele geçirilen ilaçları incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen ilaçların, çeşitli illerde bulunan devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden Erdal B. emniyetteki ifadesinde, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti.” dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk olan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)