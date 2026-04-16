Kahramanmaraş'ta okul saldırısında “incel” detayı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının acısı hala taze..

Bu acı olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırının ardından, 14 yaşındaki katilin sınıfta ders sırasında kaydedildiği belirtilen eski bir görüntü ortaya çıktı. Şahsın görüntülerdeki davranışları dikkat çekti.

YAŞANAN SALDIRIDA 'İNCEL' BAĞLANTISI

Saldırının ardından, şahsın sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yakın çevresi tarafından paylaşılan görüntülerde, profil fotoğraflarının dikkat çektiği görüldü.

İsa Aras Mersinli’nin WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de altı kişiyi öldüren ve “incel” akımıyla ilişkilendirilen Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı belirlendi.

Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı ve silahlı saldırıda altı kişiyi öldürmüş, ardından intihar etmişti.

Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü incelemenin sürdüğünü bildirirken, şahsın eylemi sonrası yaşamına son verdiği bilgisi de paylaşıldı.

'İNCEL' AKIMI NEDİR?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

"İnceller" kendilerini genellikle "çirkin", "yoksul" ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar.

Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi, kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor. Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.

İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar. Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.