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    Adana'da engelli sporcunun bisikleti çalındı

    13 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol bacağı diz üstünden kesilen ve 3 yıl önce bisiklet sporuyla tanışıp müsabakalara katılan Ahmet Dönmez'in, bisikleti çalındı.
    • 24.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:52
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    Adana'da engelli sporcunun bisikleti çalındı

    Adana'da 32 yaşındaki Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken, babası Gani Dönmez'in kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kalıp yaralandı ve sol bacağı diz üstünden kesildi.

    3 yıl önce tanıştığı bisiklet sporuyla yeniden yaşama tutunan Dönmez, yurt genelinde çeşitli müsabakalara katıldı.

    Bisikleti çalındı

    32 yaşındaki Dönmez'in, 21 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önüne bıraktığı yarış bisikleti çalındı.

    Polis çalışma başlattı

    Dönmez, tek pedallı bisikletini çalan kişinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana'da engelli sporcunun bisikleti çalındı ViDEO

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #1

    "Her ay annemin mezarına bisikletimle gidiyordum"

    Ahmet Dönmez, 4 Eylül'de, İzmir'de gerçekleştirilecek bisiklet yarışlarına katılmak için antrenman yaptığını belirtip mağdur olduğunu söyleyerek, "Antrenmandan döndüğüm bir günün akşamı bisikletimi evimin kapısının önüne koymuştum. Yorgun olduğum için kilitlemeyi unuttum. Bisiklet benim elim, ayağım.

    Bir uzvumu daha kaybetmiş gibi oldum. Bisikletimi hem yarışlarda hem şehir içi ve şehirler arası yolculukta kullanıyorum. Benim ikinci hayatım gibi bir şeydi bisiklet sporu. Çalınması beni çok üzdü. Her ay annemin Mersin'deki mezarına bile bisikletimle gidiyordum." dedi.

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #2

    "Çalan arkadaşa sesleniyorum, lütfen bisikletimi getir"

    Yeni bisiklet alacak bütçesi olmadığını vurgulayan Dönmez, "Engelli bir insanın bisikleti çalınır mı? Bisikletin zaten tek pedalı yok. Çaldıktan sonra onu süremeyip, eliyle götürmüştür. Çalan arkadaşa sesleniyorum. Lütfen bisikletimi geri getir.

    Şu an çok üzgün durumdayım. Bisikletimin acilen bulunmasını istiyorum. 4 Eylül'de İzmir'de bisiklet yarışım var. 20 günden az bir süre kaldı. Antrenman yaparken bisikletimin çalınması beni çok üzdü." diye konuştu.

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #3

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #4

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #5

    Adana da engelli sporcunun bisikleti çalındı #6

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