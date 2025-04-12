Adana'da borcunu ödemeyen eski sevgilisini icraya verince darbedildi

İHA

Adana'da yaşayan Seçkin Kahya, kısa süre önce ilişki yaşadığı avukat S.D.'ye yüklü miktarda borç verdi.

S.D.'nin ailesine gönderme vaadiyle Kahya'dan parça parça aldığı borç miktarı 470 bin TL oldu.

BORCUNU ALAMAYINCA İCRAYA VERDİ

Kahya ise para karşılığında senet yaptı.

Bir süre sonra sevgilisinden ayrılan Kahya, parayı isteyip alamayınca icraya başvurdu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN AKRABALARI SALDIRDI

Evine icra gelen Avukat S.D.'nin yakınları Kahya'ya saldırıp darp etti.

Hastanelik olan Kahya, tedavi oldu.

TEHDİT ETTİLER

Ancak olaylar bununla da kalmadı.

Kahya ile evleri yan yana olan avukatın ailesi, bu kez de tehdit etmeye başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İddialarla ilgili konuşan Kahya, hem darp edildiği hem de tehdit edildiği anların yer aldığı görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek paylaştı.

KORKUDAN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Yediği dayak yüzünden beyin kanaması riski geçirdiğini belirten Seçkin Kahya, "Evimi boşalttım, ailemle şu anda dışarıda başka yerlerde kalıyoruz. Bunların hepsinin azmettiricisi avukattır. Sayısız dilekçe verdik, tehdit mesajlarını delil olarak sunduk ancak maalesef halen bu kişiler dışarıda geziyor. Ailemi tehdit ediyor" dedi.