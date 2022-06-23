Adana'da, eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesti, 6 yıl hapis cezası aldı

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Sefer B., elektronik kelepçeyi çıkarıp eski sevgili A.O.'nun yüzünü kesti. Sefer B.'ye indirim uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde ikamet eden A.O. (38) isimli şahıs, 2017 yılında sevgili olduğu Sefer B.’den (31) kıskanç olması ve sürekli kendisini darbetmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı.

Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B., vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırdı.

Genç kadın, Sefer B.’den kurtulamadı. İHA’nın haberine göre; Sefer B., ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

4 ay yatıp çıktı

Bu olaydan dolayı Sefer B.’ye mahkeme, önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza 2 yıl 9 ay 22 güne düşürüldü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Elektronik kelepçeyi çıkardı, kadının yüzünü kesti

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Mahkeme bunun üzerine Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılmasına karar vererek uzaklaştırma cezası verdi. Geçen yıl 28 Kasım günü A.O.’nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana giren Sefer B., kadını önce darbedip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.

Tahliyesini istedi

26 Aralık’ta yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Haziran’da görülen karar duruşmasında ise Sefer B., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Ayrıca Sefer B., “Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum.” dedi. Mahkeme heyeti, Sefer B.’yi ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.