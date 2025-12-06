Adana'da ev yangını: Alevler okul lojmanına sıçradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’nın Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi’nde Kadir Akyol’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayıldığı noktaları kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

OKUL LOJMANI DA HASAR GÖRDÜ, BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler, evin bitişiğinde bulunan okul lojmanına da sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.