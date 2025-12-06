Konya'da şüpheli araçtan 4 ruhsatsız tabanca çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü gece güvenlik uygulamaları kapsamında Kuğulu Park Mesire Alanı’nda devriye gezen polisler, gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtaki kişilerin tedirgin davranışlarını fark etti.

ARAÇTA AMBALAJLI 4 TABANCA BULUNDU

Şüphe üzerine aracı kontrol eden ekipler, içerde ambalajlanmış şekilde dört adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Silahların paketlenmiş olması, polis ekiplerini olası bir silah ticareti ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.S.Ç. (26) isimli kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “silah ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.