Nadir görülen kara leylek Karabük'te objektiflere takıldı

Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Güney Köyü’nde yürüyüş yapan Veteriner Hekim Olcay Elieyioğlu, çay içerisinde duran kara leyleği fark edince o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elieyioğlu’nun çektiği görüntülerde, su içinde bir süre hareketsiz şekilde bekleyen kara leyleğin daha sonra kanatlanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

KARA LEYLEK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Türkiye’de nadir gözlemlenen kuş türlerinden biri olan kara leylek, ürkek yapısı ve doğal yaşam alanı tercihleri nedeniyle doğaseverlerin yakından takip ettiği türler arasında yer alıyor. Beyaz leylekten farklı olarak insan yerleşimlerinden uzak duran kara leylekler, daha çok ormanlık ve sulak bölgelerde yaşam sürmeleriyle biliniyor.

Yaklaşık 90–100 santimetre boyunda ve 145–155 santimetre kanat açıklığına sahip olan kara leylek, siyah tüyleri üzerinde görülen yeşilimsi ve morumsu yansımalarla dikkat çekiyor. Göğüs ve karın bölgesi beyaz olan kuşun kırmızı gagası ve uzun bacakları ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

Genellikle akarsu kenarları, sığ sular ve orman içi bölgelerde beslenen kara leylek; balık, kurbağa, sürüngen ve böceklerle besleniyor. Göçmen bir tür olan kara leylekler, yaz aylarını Avrupa ve Türkiye’nin kuzey bölgelerinde geçirirken, kış aylarında Afrika’nın güneyine göç ediyor. Türkiye, tür için hem geçiş hem de konaklama rotasında önemli bir konumda bulunuyor.