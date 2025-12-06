Muş’ta Üsteğmen Ali Kablan, silah kazasında hayatını kaybetti

- Üsteğmen Ali Kablan, görev silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
- Muş'ta düzenlenen törende, Kablan'ın cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.
- Törene birçok üst düzey yetkili ve vatandaşlar katıldı.
Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında görev silahının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Kablan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Muş Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Kablan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenecek tören için İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Törende Kablan’ın özgeçmişi okunarak dualar edildi.
EŞİ TAZİYEDE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Tören sırasında Üsteğmen Kablan’ın eşi Elif Kablan, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Elif Kablan’ı Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler teskin etmeye çalıştı.
NAAŞI ÇORUM'A UĞURLANDI
Bir çocuk babası olan Üsteğmen Ali Kablan, törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlandı.
Törene İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.