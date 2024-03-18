Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ‘Huzurunuz Gururumuzdur’ sloganı çerçevesinde kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçeveden Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.’nın (46) ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti.
Ekipler, söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A. yakalandı.
Evinden küçük bir cephanelik çıktı
Seyhan araştırma polisleri, evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.
"Tanımadığım biri emanet etti"
Yakalanan Kenan A., silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen “Tanımadığım birinin emaneti, benim değil.” diyerek savunma yaptı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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