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Adana'da evinden onlarca silah çıkan kişi: Tanımadığım biri emanet etti

Adana'da evinden onlarca silah çıkan kişi: Tanımadığım biri emanet etti ADANA'da bir eve yapılan baskında, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A., ifadesinde, "Tanımadığım biri emaneten bıraktı" dedi.