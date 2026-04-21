Almanya'nın parklarında mangal manzaraları: Göçmen nüfusu zirveye çıktı

Almanya'da göçmen sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ülkedeki göçmen sayısı, özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların da etkisiyle son yıllarda zirveye çıktı.

Alman vatandaşları, Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin alışkanlıklarını da beraber getirmesinden rahatsız.

Öyle ki, sosyal medyaya yansıyan görüntüler, 'mangal' yapan göçmenlerin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

GÖÇMENLER NÜFUSUN YÜZDE 26,3'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede 2025 itibarıyla 21,8 milyon göçmen yaşıyor.

Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 26,3'ünü oluşturuyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN

Bu da her dört kişiden birinin göçmen olduğu anlamına geliyor.

Bir önceki yıla göre oran 0,5 puan artarken, 2005'ten 2025'e göçmen kökenli nüfus, 13 milyondan 21,8 milyona yükselerek yüzde 67'lik bir artış gösterdi.

EN ÇOK POLONYALI VE TÜRK GÖÇMEN BULUNUYOR

Birinci kuşak göçmenler yani doğrudan göç edenler, yaklaşık 16,4 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 20'sini, ikinci kuşak ise 5,4 milyon kişiyi oluşturuyor.

En kalabalık köken grupları arasında 1,5 milyon ile Polonya, yine 1,5 milyon ile Türkiye, 1,3 milyon ile Ukrayna, 1 milyon ile Rusya ve yine 1 milyon ile Suriye öne çıkıyor.

Göçmen kökenliler genel nüfusa göre daha genç bir profile sahip; 25-34 yaş grubunda her üç kişiden biri göçmen kökenliyken, 65 yaş üstünde bu oran her yedi kişiden birine düşüyor.

BERLİN'İN GÖBEĞİNDE MANGAL GÖRÜNTÜLERİ

Bu istatistiklerin gündeme geldiği günlerde sosyal medyada paylaşılan video, Almanya'daki göçmen yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Videoda, Berlin'de bir parkta hafta sonu yoğunluğu görüntülendi.

Parkta, piknik yapan, mangal yakan ve kalabalık gruplar halinde vakit geçiren çok sayıda göçmen görüntülere yansıdı.