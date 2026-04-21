Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Özel bir birim kurduk

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli değerlendirmeler...

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başta Gülistan Doku olmak üzere faili meçhul olaylara dair konuşan Bakan Gürlek, tüm dosyaların tek tek incelendiğini söyledi.

Bakan Gürlek, yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunuyor.

Vali ile ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor." diye konuştu.

"MEZARIN YERİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Gülistan Doku'ya ait cesede ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütülüyor." dedi.

"ÖZEL BİRİM TİTİZLİKLE İNCELEYECEK"

Adalet Bakanlığı'nda özel bir birim kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak; özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar.

Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları.

"TECRÜBELİ GÖZLERİN BAKMASI FARKLI OLUR"

Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Bakan Gürlek, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır." demişti.

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de "Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku Ailesi'nin acısını paylaşıyor, adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.