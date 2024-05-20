Adana'da FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası Adana'da FETÖ'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele son sürat devam ediyor.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakimlikten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K'nin avukatı katıldı.

ByLock kullandığı tespit edildi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve "staj evleri"nde kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, bu beyanlara göre M.K'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddetti

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)