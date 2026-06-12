İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

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Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi haline getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 1-7 Haziran dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.

İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1314 uçuşla Londra Heathrow ve 1297 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.