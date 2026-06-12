Güney Kore - Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gözler A Grubu’ndaki dev randevuya çevrildi.

Asya futbolunun dinamizmini temsil eden Güney Kore ile Avrupa’nın disiplinli ve fizik gücü yüksek ekibi Çekya, turnuvadaki iddialarını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Her iki takımın da mutlak üç puan parolasıyla hazırlandığı bu mücadelenin detayları merak ediliyor.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Güney Kore - Çekya karşılaşmasının yayın bilgileri ve maçın tüm detayları belli oldu.

Güney Kore - Çekya maçı hangi kanalda?

Güney Kore - Çekya mücadelesi, futbolseverleri bu sabah ekran başına kilitleyecek.

Dev mücadele, Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak.

Sahadan üç puanla ayrılarak turnuvaya moralli bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip, kozlarını yeşil sahada paylaşacak.

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler, müsabakayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen izleyebilecekler.

Muhtemel 11’ler

Güney Kore: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min

Çekya: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick