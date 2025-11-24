Adana'da FETÖ’nün emniyet mahrem imamı yakalandı

- Adana'da FETÖ'nün emniyet mahrem imamı olarak faaliyet gösteren ve 'Serkan' kod adını kullanan Hasan D., saklandığı evde yakalandı.
- Hasan D.'nin, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.
- Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan D., adliyeye sevk edilip cezaevine gönderildi.
Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.’nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SORUMLUYDU
Yapılan çalışmada ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi.
Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da saptanan Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu tespitlerle, saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.