Adana'da firari hırsızlık yapınca yakalandı: Canım çok alkol içmek istedi Çukurova ilçesinde, 8 yıl hapis cezası bulunan şahsın çalıntı motosikletle bir çerezciden 24 adet alkollü içecek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanarak tutuklanan hükümlünün, "Canım çok içmek istedi, aldım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 8 yıl hapis cezasıyla aranan F.C.A., çalıntı motosikletle bir iş yerinden 24 alkollü içecek çaldı.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen hırsız, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

F.C.A., ifadesinde, "Canım çok içmek istedi, aldım," diyerek savunma yaptı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 34 yaşındaki F.C.A. çalıntı motosiklet ile gezdiği sırada çerezcinin önünde kasadaki alkollü içkileri gördü. İş yerinin önüne gelen F.C.A., içkilerin olduğu kasayı çalıp kayıplara karıştı. HIRSIZLIK YAPTIĞI İŞ YERİ SAHİBİ DURUMU İHBAR ETTİ Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi H.A.'ın şikayeti üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI Yapılan güvenlik kamera incelemesinde şüphelinin hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan F.C.A. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen hükümlü polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. "CANIM ÇOK BİRA İÇMEK İSTEDİ" Şüphelinin olayda kullandığı çalıntı motosiklet de ele geçirilip sahibine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinde "Ben geçimimi günlük işler yaparak sağlarım. Olay günü de canım çok bira içmek istedi. Bir kasa bira alıp çıktım. Aldığım biraları da içtim" diyen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

