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İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, şüpheliler U.K. (19), B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), Suriye uyruklu Z.İ.A.’nın (17) cep telefonunu ve parasını gasbetmek istedi.

Ancak, Z.İ.A. parayı vermek istemedi. Bu sefer 4 arkadaş genci darbetmeye başladı.

TEKME, TOKAT VE MUŞTAYLA DARBEDİLDİ

Tekme, tokat ve muştayla darbedilen gencin o anlarını ise bir kişi, cep telefonuyla görüntüledi.

Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden U.K.’nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.’nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri yapılan şüphelilerden U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Adana Valiliği de açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: