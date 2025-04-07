Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, şüpheliler U.K. (19), B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), Suriye uyruklu Z.İ.A.’nın (17) cep telefonunu ve parasını gasbetmek istedi.
Ancak, Z.İ.A. parayı vermek istemedi. Bu sefer 4 arkadaş genci darbetmeye başladı.
TEKME, TOKAT VE MUŞTAYLA DARBEDİLDİ
Tekme, tokat ve muştayla darbedilen gencin o anlarını ise bir kişi, cep telefonuyla görüntüledi.
Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.
YAKALANAN 2 ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden U.K.’nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.’nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri yapılan şüphelilerden U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili Adana Valiliği de açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan araştırmada, söz konusu olaya karıştığı belirlenen 2009 doğumlu B.K., 2009 doğumlu M.K. ve 2008 doğumlu S.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup polis merkezinden adliyeye sevk edilen 2006 doğumlu U.K. ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
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