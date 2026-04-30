Diyarbakır'da demir korkuluk, küçük çocuğun koluna saplandı

Diyarbakır'da Ergani ilçesi Çayönü Ortaokulu'nda B.A.H. isimli çocuğun koluna, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı demir korkuluk saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda itfaiye ekiplerinin bir bölümünü kestiği korkulukla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan B.A.H., buradan Diyarbakır'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.