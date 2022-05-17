Adana’da hırsız sanılan genç dayak yedi

Adana’da hırsız sanılan genç dayak yedi

Apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan genç, hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi. Gencin, güvercinlerini bulmak için binanın damına çıktığı öne sürüldü.

Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın terasından gece saat 01.30 sıralarında ses geldiğini fark eden bina sakinleri, yukarı çıktıklarında bir kişinin gezdiğini gördü.

Hırsızlık şüphesi ile yaklaşan apartman sakinleri ile şüpheli arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında isminin Y.A. olduğu öğrenilen kişi, apartman sakinlerince darbedildi.

Hastaneye kaldırıldı

Bu sırada bazı apartman sakinleri ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'hırsız yakaladıklarını' bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, vatandaşların apartmanın terasında yakaladığı Y.A.'nın darbedilmiş halde olduğunu görünce, yaralı için ambulans istedi.

Gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Y.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Güvercinlerini bulmak için dama çıktı

Aynı mahallede oturduğu öğrenilen Y.A.'nın, gece kaçan güvercinlerini bulmak için apartmanın damına çıktığını söylediği iddia edildi.

Polisin yaptığı incelemede, arbede sırasında bir dairede zarar oluştuğu belirlenirken, hırsızlık olayının ise meydana gelmediği tespit edildi.

DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.