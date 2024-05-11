Düzce'de halı yıkama dükkanında yangın Düzce’de halı yıkama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA

Düzce'de gece saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858. Sokak üzerinde, halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın büyümeden söndürüldü

Çevredeki vatandaşlar yangını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)