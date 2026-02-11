Abone ol: Google News

Adana'da iki grup arasındaki tüfekli kavga kameraya yansıdı

Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle havaya art arda ateş açarken o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 21:57
Adana'da iki grup arasındaki tüfekli kavga kameraya yansıdı
  • Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
  • Kavga sırasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
  • Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde mahalleyi ayağa kaldıran olay...

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde yaşandı.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLAR PATLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri aracına yönelerek otomobilde bulunan pompalı tüfeği aldı.

Şahıs, tüfekle havaya art arda ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

3. Sayfa Haberleri