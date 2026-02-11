Adana'da iki grup arasındaki tüfekli kavga kameraya yansıdı

- Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
- Kavga sırasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde mahalleyi ayağa kaldıran olay...
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde yaşandı.
İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLAR PATLADI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri aracına yönelerek otomobilde bulunan pompalı tüfeği aldı.
Şahıs, tüfekle havaya art arda ateş açtı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.