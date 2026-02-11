Uçakta sigara içip paylaşan fenomen kara listeye alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntü...

'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı.

Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

UÇUŞLARDAN MEN EDİLDİ

Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Toy'un kendi hesabında paylaştığı görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı Toy'un paylaşımına tepki gösterdi.

CEZASI 24 BİN 681 TL

Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.