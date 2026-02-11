Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenme faciası

- Amasya'nın Suluova ilçesindeki biyogaz tesisinde 3 çalışan metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
- Çalışanlar, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura indiklerinde gazdan etkilendi.
- AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, hastaneye kaldırılan işçilerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Amasya'da metan gazı zehirlenmesi..
Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan, metan gazından zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen 3 kişi, tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.