Bitlis ve Van'da 205 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı Van'da 143 yerleşim yeri, Bitlis'te ise 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Göster Hızlı Özet Van'da 143, Bitlis'te ise 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü. VAN'DA DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI Van'da ise kar yağışı, kırsal kesimlerde etkili oldu. Gece boyunca etkisin artıran kar nedeniyle 46'sı mezra ve 97'si kırsal mahalle olmak üzere 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yoların açılması için Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan kalın kar örtüsü nedeniyle de bazı bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Bitlis'te özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların çığ düşmelerine karşı duyarlı olmaları istendi. 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre hapis

Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit eden CHP'li başkan tutuklandı

Sakarya'da 'Yalan Dünya' lakaplı balıkçı sahilde ölü bulundu: Son sözleri ortaya çıktı