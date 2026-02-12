Sakarya'da 'Yalan Dünya' lakaplı balıkçı sahilde ölü bulundu: Son sözleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’dan teknesiyle denize açılan ve Karasu sahilinde cansız bedeni bulunan 63 yaşındaki Mustafa Ünlü’nün cenazesi, Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’nde defnedildi. Ünlü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Zonguldak Alaplı Limanı’nda kaldığı dönemde kendisine destek olan tekne imalatçısı Timur Arslan, Ünlü ile olaydan kısa süre önce telefonla görüştüğünü anlattı.

"ŞARJ DİNAMOSU ARIZALANMIŞ"

Arslan, Ünlü’nün teknede teknik bir arıza yaşadığını söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Teknenin şarj dinamosunun arızalandığını ifade etti. Teknenin altını temizlediği için su almaya başladığını, dinamo şarj etmediği için akünün bittiğini söyledi. Akü bitince de suyu tahliye eden sintine pompası çalışmamış olabilir. Ya tekneden düştü ya da tekne su alınca panikledi. Üzerinde sürekli taşıdığı sırt çantası da ağırlık yapmış olabilir.

KEFKEN AÇIKLARINDA BATMA İHTİMALİ

9 Şubat’ta Sakarya’nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkiinde, sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, cesedin Mustafa Ünlü’ye ait olduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına İstanbul Sarıyer iskelesinden teknesiyle ayrıldığı yansıyan Ünlü’nün, Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin batması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

6 YIL BOYUNCA TEKNEDE YAŞADI

Mustafa Ünlü, 2021 yılında Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 2 metrelik balıkçı teknesinde yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti. “Yalan dünya, bu dünya boş” sözleriyle hafızalara kazınan Ünlü, yaz kış limanda kalarak geçimini balıkçılıkla sağlıyordu.