Adana'da jandarmadan uyuşturucu yetiştirilen eve baskın Adana’da jandarma ekipleri, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üreten eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

İHA

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretildiğini belirledi. Söz konusu adreslere ekipler, eş zamanlı baskın düzenlendi.

121 kök ekili kenevir ele geçirildi

Düzenlenen baskında; bin 500 kilogram esrar, 121 kök ekili kenevir, 80 gram kokain ve 4 adet iklimlendirme kabini, 4 adet havalandırma sistemi, 4 adet led ışık sistemi ve havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili kaçan şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)