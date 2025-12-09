Abone ol: Google News

Ankara'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 00:22
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından bıçaklandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan G.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Polis ekipleri şüpheli M.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

G.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

