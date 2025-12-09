Ankara'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

- Ankara'da G.T., eski erkek arkadaşı M.S. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.S. suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından bıçaklandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan G.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DURUMU AĞIR
Polis ekipleri şüpheli M.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.
G.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.