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İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın kılığında Mahmut Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler söz konusu şüpheliyi Çukurova ilçesine bağlı bir mahalledeki ikametine yaptığı operasyonda yakaladı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında, 353,27 gram metamfetamin, 38.30 gram kokain, 30,19 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

"SADECE İÇİCİYİM"

Emniyete götürülen Mahmut Y.'nin sorgusunda, "Sadece içiciyim. Uyuşturucu madde satışı kesinlikle yapmıyorum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.