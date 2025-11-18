Adana'da kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kocası bir süre önce cezaevine giren 22 yaşındaki B.G., 23 yaşındaki Baran B. ile ilişki yaşamaya başladı.

Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇARKEN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin 24 yaşındaki ağabeyi D.A., ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı.

Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

O anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

Görüntülerde, iç çamaşırı ile sokak ortasında kanlar içinde kaçan Baran B.'nin yere düşmesi, arkadan gelen şüphelinin ise bıçaklaması yer aldı.

Görüntülerin devamında ise şüphelinin eve gidip bisiklet alıp giderken, yerde kanlar içinde yatan şahsı bir kez daha bıçaklayıp kaçtığı, bölgeye gelen iki kadın ise yaralıya yardım etmeye çalıştığı da yansıdı.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİYLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce ‘Sen kimsin?' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.