İran, ABD’nin Dubai Konsolosluğu’nu vurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, ABD-İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmaların etkisiyle bölgedeki güvenlik endişeleri artıyor.

Dubai Medya Ofisi, ABD’nin Dubai Konsolosluğu’nun insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Medya ofisinin açıklamasında, “Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Konsoloslukta çıkan yangın kontrol altına alındı” ifadeleri kullanıldı.

"GÜVENLİ ŞEHİR" İMAJI YERLE BİR OLDU

Saldırılar sonrası Dubai’de halkın güvenliğini sağlamak ve şehrin imajını korumak amacıyla BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Al Nahyan’ın bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

Ayrıca bazı sosyal medya fenomenlerinin Dubai’de hayatın normale döndüğünü gösteren paylaşımlarda bulunduğu bildirildi.