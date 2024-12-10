Adana'da kebapçıya silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı.

Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı.

Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken çevredekilerin ifade üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Şehmus Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.