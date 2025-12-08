Isparta'da çocukların motosiklet yolculuğu ölümle son buldu

- Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse'nin kullandığı motosikletin kaza yapması sonucu ağır yaralanan Büyükköse, hastanede hayatını kaybetti.
- Kazada yaralanan ve yolcu konumunda bulunan aynı yaştaki Kadirhan B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse'nin kullandığı plakasız motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu.
Kazada Büyükköse, ağır yaralanırken arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Kadirhan B. de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Bolat Emir Büyükköse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadirhan B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.