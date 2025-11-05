Adana'da kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

- Adana'da bir kafe çalışanı, kendisinden para isteyen akrabasını bacağından vurdu.
- Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
- Olayla el bombası saldırısının bağlantısının olmadığı belirlendi.
Adana'da saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvardaki kafede çalışan Ş.S.'nin (51)'yanına akrabası A.K. (41) geldi.
PARA TARTIŞMASINDA KAN AKTI
A.K., Ş.S.'den para istedi o da vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.'yı pompalı tüfek ile bacağından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
KAFEYE ATILAN EL BOMBASIYLA BAĞLANTISI OLMADIĞI BELİRLENDİ
Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı, olayla ilgili ise 4 kişi tutuklanmıştı.
Yaşanan silahlı kavga olayının, el bombası olayıyla ilgisi olmadığının polis tarafından tespit edildiği öğrenildi.