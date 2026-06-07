Rahmi Koç ne dedi, neden soruşturma açıldı? İşte o fıkra

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Rahmi Koç'un İzmir'de gerçekleştirilen bir etkinlikte anlattığı fıkra, dikkatleri çekti.

"Kürt kadın" konulu fıkra üzerinden başlayan tartışmalar siyaset ve kamuoyunun gündemine taşındı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Rahmi Koç açıklamaları ile ilgili tepkiler büyüdü.

İzmir’de katıldığı bir açılış etkinliğinde kullandığı sözler nedeniyle gündeme gelen Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili resen soruşturma açtığını duyurdu.

Peki, Rahmi Koç ne dedi? İşte, o fıkra ve detaylar...

RAHMİ KOÇ'UN ANLATTIĞI FIKRA

Rahmi Koç, anlattığı fıkrada şu ifadeleri kullandı: "Kürt kadın doktora gitmiş. Doktor soyun deyince ilk sen soyun demiş"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç hakkında, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, isim vermeden, soruşturmanın "kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine" açıldığını söyledi.

İfadelerin tepki görmesinin ardından Koç, özür mesajı yayımladı.

Mesajda, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleri yer aldı.