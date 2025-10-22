Adana'da kına gecesinde avize düştü: Pistte dans eden gelin ölümden döndü

- Adana'nın Seyhan ilçesinde, kına gecesinde tavandan sökülen çember şeklindeki avize gelinin üzerine düştü.
- Kaza sırasında gelin Y.Ç. hafif sıyrıklarla kurtulurken, pistte büyük panik yaşandı.
- Beyin kanaması riskine karşı hastanede bir gün gözlem altında tutulan Y.Ç. taburcu edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana'nın Seyhan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü.
HAFİF YARALANDI
Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç., kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlatırken, pisttekiler büyük panik yaşadı.
Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulan genç kadın daha sonra taburcu edildi.
Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.