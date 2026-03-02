İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

"ATEŞKESTEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRI"

İsrail basınına göre Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail'in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

Bunun Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğu yazıldı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.