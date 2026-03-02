Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öldürüldüğü iddia edildi

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İSRAİL BASINI: ALİ HAMANEY'İN OĞLU DA ÖLDÜ

İsrail ordusu, İran'da çok sayıda noktanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail basınında Ali Hamaney'in halefi görülen Mücteba Hamaney'in de öldüğü iddia edildi.

Ali Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney'in ismi öne çıkıyordu.

57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak tanınıyordu.