Adana'da kocası uyuşturucuya alıştırdı: Hayatı karardı

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Zeynep Erdem, bundan 10 yıl önce mahallede tanıştığı S.E. ile evlendi.

Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.

Zeynep Erdem, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışırken uyuşturucu kullanan ve satan kocası tarafından uyuşturucuya alıştırıldı.

BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN İŞTEN ÇIKTI

Koca bir süre sonra da uyuşturucu satmaktan yakalanarak cezaevine girdi.

Bu sırada Zeynep Erdem de bağımlı olduğu için önce işten çıkmak zorunda kaldı.

2 ÇOCUĞA DEVLET SAHİP ÇIKTI

Ardından çocuklarına bakamaz duruma gelince devlet iki çocuğa sahip çıktı.

Bu arada Erdem, aşırı uyuşturucu aldığı için akli dengesini kaybetti.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULMAYA GÜCÜM YOK"

Bu nedenle çocuklarını da göremez hale gelen Erdem, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

Çocuklarım Sevgi Evlerinde kalıyor. Kendilerini göremiyorum, sadece resimlerine bakıyorum. 3 yıldır göremiyorum. Çok ağlıyorum ve üzülüyorum. Beni uyuşturucuya eşim alıştırdı. Uyuşturucudan kurtulmaya gücüm yok. Çocuklarımın geleceklerinin iyi olsun istiyorum.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Erdem'in annesi 64 yaşındaki Kezban Atsatan da, kızının durumuna çok üzüldüğünü belirterek şöyle konuştu: