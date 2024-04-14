Adana'da köpeklerden kaçan genç kıza otomobil çarptı Ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımdaki sahipsiz 2 köpeğin saldırmasıyla panikleyip kaçarken, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

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DHA

Başıboş köpekler, bir kişinin daha canına mal olacaktı.



Bu sabah saat 08:00 sıralarında, Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Evleri Mahallesi'nde, Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımda ilerlerken birdenbire ortaya çıkan iki sahipsiz köpeği fark etti.

Aniden telaşa kapılan Tek, terliklerini hızla çıkarıp, köpeklerden uzağa yola doğru koşmaya başladı.



Yola kaçan genç kıza otomobil çarptı

O sırada bulvarda ilerleyen Adnan Baş, aracıyla seyir halindeyken aniden önüne çıkan Tek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tek'in aracı savruldu ve taklalar attı, sonrasında asfalt zemine düşerek yaralandı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Sürücü 112'yi aradı

Çevredeki insanlar, Tek'in yardımına koşarken, sürücü Adnan Baş ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaparak Tek'i ambulansla hastaneye nakletti.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Adnan Baş'ı kaza yerinde gözaltına aldı ve polis merkezine götürdü.

Tek'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)