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DHA

Duyma sorunu olan çocukları hayata bağlayan biyonik kulaklıklar sık sık çalınıyor.

Kulaklıkları çalan hırsızlar belki bu cihazları düşük rakama satarak sahibini ekononik olarak mağdur ediyormuş gibi görünüyor ama aslında en önemlisi de çocuk ve ailesinin hayatını kabusa çeviriyor.

Kulaklıkları çalınarak normal hayatına devam edemeyenlerin kervanına Adana'da yaşayan Kübra Naz da katıldı.

KULAKLIK PAZARDA ÇALINDI

Adana’da ailesiyle semt pazarına alışverişe giden işitme engelli üç yaşındaki Kübra Naz Sağın’ın, biyonik kulaklarından biri çalındı.

"BİZİ DUYSUN, KONUŞSUN İSTİYORUM"

Şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmazken, biyonik kulak da bulunamadı. Kızının biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen 34 yaşındaki Mine Sağın, “Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor.” diye konuştu.

AİLENİN 3. ÇOCUĞU

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nde yaşayan fabrika işçisi 35 yaşındaki Mustafa ile Mine Sağın çiftinin 3’üncü çocukları Kübra Naz Sağın, dünyaya işitme engelli olarak geldi.

BİYONİK KULAKLIKLARI 2 YIL ÖNCE TAKILDI

Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2 yıl önce Kübra Naz’a biyonik kulak takıldı.

Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz’ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

PARA CÜZDANI DA ÇALINDI

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024’te Mehmet Şahintepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz’ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANAMADI

Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı.

KULAKLIK 150 BİN LİRA, YARDIM İSTENİYOR

Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti.

"KARDEŞLERİYLE OYNAMAK İSTEMİYOR"

Anne Mine Sağın, Kübra Naz’ın işitme sorunu yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, “Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu.” diye konuştu.

"MADDİ GÜCÜM YETERSİZ"

Baba Mustafa Sağın ise kızının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, “Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayabilecek bir maddi gücüm yok.” ifadesini kullandı.