Adana'da kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı

- Adana'nın Kozan ilçesinde B.Y., kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.
- B.Y., olay sonrası gözaltına alındı, yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bıçaklama olayı meydana geldi.
B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
BABASINI BIÇAKLADI
Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.