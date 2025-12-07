Abone ol: Google News

Adana'da kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı

Kozan ilçesinde 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, B.Y., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:46
Adana'da kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı
  • Adana'nın Kozan ilçesinde B.Y., kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.
  • B.Y., olay sonrası gözaltına alındı, yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bıçaklama olayı meydana geldi.

B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI 

Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI 

Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

3. Sayfa Haberleri