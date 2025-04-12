İHA
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Kıbrıs Caddesi'nde, uyuşturucu etkisi altında oldukları iddia edilen iki kişi, aniden kriz geçirmeye başladı. Şahıslardan biri önce yere yuvarlanarak zor anlar yaşarken, diğeri ise yol ortasında emeklemeye başladı.
YERDE SÜRÜNDÜLER, TUHAF SESLER ÇIKARDILAR
Ayrıca, her iki şahıs da tuhaf sesler çıkararak çevredeki insanları rahatsız etti. Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.
Bu görüntüler, uyuşturucu bağımlılığının ne denli yıkıcı bir etkisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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