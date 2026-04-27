Aydın'da orman yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede endişeye neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale edilirken ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

AŞAĞI YAKACIK'TA BAŞLADI

Yangın, Nazilli’ye bağlı Aşağı Yakacık Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için itfaiye, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de farklı destek unsurlarıyla müdahale devam ediyor. Ekipler, rüzgârın etkisini de dikkate alarak alevlerin ormanlık alanın daha geniş bölgesine yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, ekiplerin hem söndürme hem de inceleme çalışmalarını birlikte yürüttüğü bildirildi. Bölgedeki soğutma çalışmalarının yangın kontrol altına alındıktan sonra devam edeceği ifade edildi.