Adana'da market sahibini tabancayla öldürdü: Bana saldırıp dövdüler, zoruma gitti

Adana'da parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı...

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette 10 Kasım günü meydana gelen olayda, 20 yaşındaki M.K., husumetli olduğu Emrah Tutal'a ait markete gitti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken M.K., olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE DARBEDİLİP BIÇAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

Gözaltına alınan M.K.'nin, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darbedilip bıçaklandığı ortaya çıktı.

"YAPTIKLARI ZORUMA GİTTİ, KALDIRAMADIM"

M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.