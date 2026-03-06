Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı iddia edildi

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD BASININDAN RUSYA İDDİASI

Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Rusya'nın savaş gemileri ve uçaklar dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarının konumlarını İran'a ilettiğini iddia etti.

İsmi verilmeyen kaynaklardan biri istihbarat faaliyetlerini 'oldukça kapsamlı' olarak nitelendirirken Rusya'nın İran'a sağladığı hedef belirleme desteğinin boyutunun 'tam olarak net olmadığını' ifade etti.

Öte yandan Rusya'nın İran'a destek verdiğini bildiğini iddia eden yetkililer, Çin'in İran'a 'yardım etmiyor gibi göründüğünü' söyledi.

"RUSYA SAVAŞIN UZAMASINI İSTİYOR"

Washington Post'a göre Rusya, ABD ile İran arasındaki savaşın uzamasını kendi çıkarına görüyor.

Savaş nedeniyle artan petrol fiyatları Rusya'ya yarıyor.

ABD ve Avrupa'nın dikkatinin Ukrayna'dan İran'a çevrilmesi de Rusya'nın işine geliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA ve ABD Savaş Bakanlığı, gazetenin konuya ilişkin yorum talebini reddetti.